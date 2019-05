“Expandir la economía y que las empresas se caigan no puede existir más”, manifestó. “La situación de gravedad en los sectores productivos nos causa mucha desazón”, finalizó.

En este sentido, Zamora se refirió a “la necesidad de ir hacia un gobierno de unidad verdadero y que tenga una agenda”. “De nada sirve juntarnos si lo que hacemos es hambrear al pueblo, debemos dar trabajo para que las pymes no sigan cerrando y que la producción sea el eje principal del desarrollo de la Argentina”, añadió.

Asimismo, el intendente no tuvo inconvenientes en disparar contra el gobierno nacional, al que calificó “de ajuste” y señaló: “Los vecinos vienen siendo perjudicado por estas políticas”.