“Hola ‘Ojos en alerta’, mi abuela se desmayó”, comunicó Hernán Aguilera, de 10 años. Rápidamente el SAME provincial arribó al domicilio en el que solo se encontraba el menor con la señora de 70 años, dado que la mamá del chico había ido al supermercado. Con ayuda de los profesionales, la mujer se recuperó.

