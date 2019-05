Acompañaron los rectores de las universidades nacionales de José C. Paz, Federico Thea; de Quilmes, Alejandro Villar; de La Matanza, Daniel Martínez; de Lomas de Zamora, Diego Molea; y del Oeste, Roberto Gallo; y el vicerrector de la Universidad Nacional de Chilecito, Daniel López.

“Empezamos inscribiendo en medio sótano, con un baño químico, donde 1500 estudiantes creyeron en esta universidad, cuando muchos no confiaron en que existiría”, sostuvo Perczyk, quien en el día del natalicio de Eva Perón, recordó a la líder justicialista y se definió como “hijo de su acción política”.

Por su parte, el rector Jaime Perczyk también criticó al modelo económico del gobierno nacional, “que no nos incluye, que genera pobreza y desocupación, y para eso desde la universidad con presupuesto propio le dimos cien bicicletas a nuestros estudiantes para garantizarles el derecho a la educación”.

De esa forma, el intendente municipal se expresó en consonancia con varios carteles que agradecía a la ex presidenta por la Universidad Nacional de Hurlingham, junto a pancartas con críticas al gobierno de Mauricio Macri, manifestaciones a las que se sumó Zabaleta al sostener que “los ajustes siempre van para el lado de los que menos tienen”.