Chequear siempre que el auto haya quedado cerrado; prestar atención al momento de activar el control; intentar abrir la puerta una vez que esté cerrada; no dejar en el auto objetos de valor, documentos ni llaves.

“Los delincuentes usan señales inhibidoras que bloquen la señal electrónica de la alarma en el mismo momento en el que el dueño del auto la acciona. Entonces cuando uno se va, supone que su auto quedó cerrado y esto no es así. Este tipo de robos suele darse en lugares donde hay muchos autos y gente, como en los estacionamientos de los shoppings o en el ingreso o salidas de los colegios”, explicó el secretario de Prevención Ciudadana, Federico Suñer.

A través de un dispositivo, se inhibe la señal de la alarma del auto y hace que no se cierre. El Municipio recomienda verificar siempre que las puertas de los vehículos estén bien cerradas. Ante dudas y sospechas llamar al 4512-3333.