Cientos de alumnos de la Escuela Municipal de Natación ya estrenaron los flamantes vestuarios. La sanfernandina María Inés consideró que “son muy buenas las clases y los profesores son excelentes”. “Vine a acá sin saber nadar y ahora me dieron mucha confianza. La pileta es bárbara y el ambiente es muy familiar”, añadió. Y Raúl dijo: “La pasamos estupendo, tenemos un profesor buenísimo, me enseñaron a nadar. El ‘poli’ es hermoso, venimos a divertirnos y a aprender”.

