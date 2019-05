Para cerrar, Luis Vivona instó a la unidad del peronismo como camino a seguir detrás de la figura de Eva Duarte de Perón. “La Argentina hay que interpretarla, y Eva tuvo una mirada centenaria. Imaginen a Eva pensando y actuando por los Derechos cívicos de la mujer en un momento donde no se hablaba, machista y frío. Por eso hay que pensar en lo que viene, y lo que viene son los jóvenes, quienes deben ser apasionados de lo que creen, de lo que piensan”, finalizó.

También remarcó hechos realizados en su paso por la Subsecretaría de Deporte Comunitario de la Nación hasta 2015, una política de deporte gratuito que nació con Eva Perón. “Algunos compañeros, cuando terminamos nuestra tarea en 2015, entendíamos desde la política inclusiva que el pibe no nace malo, sino que el Estado tiene obligaciones. Estuvimos en el contexto que teníamos que estar, son las políticas de Perón y Eva, y Néstor Kirchner y Cristina fueron los intérpretes de esas políticas”.