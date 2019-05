En cuanto a las charlas que se llevaron a cabo, la temática principal fue la tenencia responsable de mascotas y cómo hacerles primeros auxilios de ser necesario. El intendente recordó a las suyas y dijo: “Recuerdo a mis dos perros, eran hermanos y hoy lamentablemente no los tengo más. Como familia, adoptamos otro animal, que lo tenían en una casa y no lo podían mantener. Es parte de lo que creemos, poder adoptar, dar cariño y poder tener un animal en casa. Antes de comprar uno, se puede adoptar, y seguro va a ser tan lindo y tan amoroso como el que se iba a comprar. Termina siendo una cadena de favores”.

