En tanto, Gastón Rigaud expresó: “Hemos tenido una hermosa recepción y el cartel de entradas agotadas es lo mejor que nos puede pasar, así que estamos felices alistándonos para salir a escena. Es una comedia media delirante con la que el público no para de reír con Georgina y Germán como cabecera de elenco”.

Otra de las protagonistas, Andrea Estévez, agregó: “Es un placer estar de nuevo en esta sala donde estuve con otros espectáculos y me siento en mi barrio porque vivo muy cerquita de acá. Los vecinos de San Fernando acompañan mucho las propuestas teatrales, y está bueno para los artistas que nos gusta tanto subir al escenario con una sala llena como la de hoy”.

En cuanto a los protagonistas de “No hay dos sin tres”, Georgina Barbarossa destacó: “No había estado nunca en este bellísimo teatro, estamos contentísimos porque no hay más localidades. En este momento tan complicado, nos damos este lujo, así que agradecemos a la gente de San Fernando que viene a vernos. Es una brillante comedia de enredos para toda la familia, con una situación en la que la gente se siente identificada y ríe mucho. Con Germán nos hemos dado el gusto en esta temporada de hacer juntos teatro, y muy contentos junto a Andrea Estévez, Gastón Rigaud, Omar Calicchio y la producción de Gabriel García”.