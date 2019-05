“Quiero felicitar a quienes se animan a denunciar y a confiar en nuestras instituciones y resaltar fundamentalmente la importancia del 0800 municipal. Es un dispositivo que junto a otros como ‘Ojos y oídos en alerta’ o la aplicación digital del Ministerio de Seguridad de la Provincia permite la colaboración de todos los vecinos sin exponer a nadie. Gracias a esto y al profesionalismo del personal policial y judicial, hoy están detenidos tanto el líder como sus secuaces. Ahora sabemos que esta gente tan peligrosa no se encuentra más en nuestras calles sino en la cárcel, y así los escobarenses y todos los argentinos de bien podemos vivir más tranquilos”, finalizó el intendente de Escobar.

Luego de la instancia de investigación se dio inicio al operativo conjunto, que empezó con el allanamiento a un domicilio particular en el partido de Tigre y derivó en una persecución que finalizó con la captura, en nuestro distrito, del jefe de la banda. Posteriormente se realizó una serie de procedimientos exitosos que permitieron atrapar al resto de los integrantes.

“Agradezco la presencia del intendente y que podamos seguir trabajando de manera articulada. Para nosotros es muy importante mostrar estos resultados, no sólo por la cantidad de dosis que sacamos de la calle sino también por las armas de guerra y de gran porte que estaban en manos de estos criminales y los hacían muy peligrosos para todos. En Maschwitz había prácticamente un laboratorio, con pesas, paquetes y todo preparado para comenzar a distribuir la droga”, afirmó Ritondo.