“Algunas materias las hago en la subsede de Marcos Paz y otras acá, en Hurlingham. Los días que curso en Marco Paz, me tomo un colectivo y los que curso acá, me tomo dos colectivos y un tren. Ahora podré hacer tren y bici o bici sólo, dependiendo de los días” – Eva Pérez, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Laboratorio.

Las bicis se otorgaron por orden de prioridad socio-económica y en comodato hasta el fin de la carrera. En esta primera etapa se adjudicaron 100 bicicletas, acompañadas de casco y cadena. “El objetivo del programa de bicicletas no son las bicicletas, sino acompañarlos en el estudio, que puedan estudiar en mejores condiciones” explicó en el acto el rector Lic. Jaime Perczyk. Y detalló: “Estamos firmando un comodato. Los y las destinatarias tienen que cumplir con los requisitos académicos de regularidad que plantea el régimen académico de la Universidad y la bicicleta será de ellos/as desde el minuto en el que se reciban”.