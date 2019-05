Por último, el “Colo” Richards sostuvo que “el poder de legislar no descansa sólo en los clásicos órganos republicanos ni en las organizaciones supraestatales, sino que también se reconoce a los ciudadanos el derecho de iniciativa para presentar y someter a su consulta proyectos legislativos, encontrándonos inmersos en un sistema policéntrico de producción del derecho”.

Asimismo, se contempla una serie de consideraciones relacionadas con la exhibición y las multas que deberán enfrentar quienes no cumplan con la norma propuesta, en caso de que la misma sea sancionada.