León, de 8 años, dijo: “Estoy haciendo Yoga con los chicos mi hermana y la maestra. Es divertido”. Y su hermana Sol, de 9, agregó: “Me parece muy lindo y me hace bien. Y hoy vinimos disfrazados de animales, yo de gata porque me gusta”.

Martín, papá de Sol y León, vive a tres cuadras del Polideportivo 10. “Esto me parece excelente, primero porque estamos cerca, después del colegio venimos caminando con los chicos, y es una buenísima oportunidad muy accesible que ofrece el Municipio. No hay cerca otro lugar con estas actividades, lo recomiendo totalmente”, comentó.