Y Emanuel, vecino de Virreyes, finalizó: “Esta iniciativa me parece genial, es una forma de integrar a las familias, que puedan desarrollar actividades, como es el caso de mi nena que tiene tres años y todo esto le viene muy bien para desarrollar la motricidad y aprender. Hay plazas son muy lindas en San Fernando y lo que hace el Municipio de recorrer cada una, es muy rico”.

Diana, una vecina que llevó a su hija de 8 años, opinó: “Me parece muy bien esta actividad, porque todos tienen derecho a jugar, a ser respetados y escuchados. Me pone contenta que se recorran distintas plazas, así más chicos pueden conocer sus derechos y pasar una linda tarde”. En tanto, la pequeño Francisco de 10 años, comentó: “Me gusta mucho venir porque es divertido, jugamos al tenis, metegol, pintamos y estamos en familia”.