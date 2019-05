En tanto, sobre la situación de Cambiemos en San Martín, hoy en baja ante la falta de presencia de los precandidatos del Pro, Daniel Ivoskus dijo que la mesa distrital ya no funciona porque fue planteada como un organismo electoral. Pero esa falta de actividad de los referentes repercutió, por ejemplo, en la salida del espacio de dirigentes como Carlos Brown. “Él fue pieza del triunfo de 2017, pero tomó la decisión de acompañar a otro espacio peronista”, objetó.

De todos modos, dijo, “la gente ya no necesita palabras”. “Hay dos cuestiones centrales, la confianza, que se dará cuando la familia lo sienta en su bolsillo; y la expectativa, cuando se vea una luz tras todo el esfuerzo que se está haciendo a través del camino más difícil”. “A la Argentina hay que cambiarla definitivamente, no puede ser de parches permanentes o de decisiones populistas, y esta es una de las claves que tiene de cara al futuro nuestro país”, opinó.

Al respecto de los diez puntos que el gobierno quiere consensuar con el peronismo, el diputado entiende que “se buscan dar mensajes contundentes como la ampliación en el diálogo, y que quienes piensan diferente puedan participar”. “Es válida una mesa de diálogo en momentos complicados que no solo vive la Argentina, también la región y el mundo”, exclamó el dirigente de San Martín, que destacó la intención del presidente Macri de convocar a los sectores políticos y económicos.

“Hoy la elección no está en la agenda del vecino”, sostuvo Ivoskus, quien pidió “estar en consonancia con lo que piensa la gente y no con lo que piensan los políticos en ver quién va en la lista o quiénes serán los candidatos”. “Este proceso ha tenido dificultades, pero tiene una ruta estratégica y clara de hacia donde se quiere ir”, afirmó.