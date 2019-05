Cabe destacar que gracias a la línea 0800-DROGA NO, los vecinos de todo el distrito pueden realizar denuncias anónimas, que luego son analizadas y se actúa de forma correspondiente.

Además, el operativo contó con el apoyo logístico y tecnológico del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre, a través del COT, que puso a disposición sus dispositivos de video vigilancia, vehículos aéreos no tripulados o drones, ambulancias y móviles de patrullaje.

Con el respaldo tecnológico del COT, fuerzas policiales de la Provincia lograron desbaratar una red que comercializaba drogas en Rincón de Milberg. La investigación se desencadenó luego de varias denuncias de vecinos a la línea municipal 0800-DROGA NO, las cuales culminaron con un allanamiento y la aprehensión de los cuatro integrantes de la banda.