Desde 2016, Tigre brinda un curso de “Reeducación vial” para infractores de faltas graves, alcoholemias y reincidencias, del que ya participaron más de 3 mil personas. A partir de esta medida se ha logrado reducir considerablemente la reincidencia. Además, se brindan charlas de seguridad vial a distintos sectores de la comunidad como organizaciones no gubernamentales y escuelas.

“Acompañamos el dolor de los familiares de víctimas de accidentes viales. Desde el Municipio buscamos concientizar sobre la importancia que tiene la seguridad vial, para entender que este tipo de hechos se pueden evitar, por eso trabajamos para que sea una política de Estado, con el objetivo de salvar vidas y que no haya víctimas que lamentar”, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Alejandra Nardi.