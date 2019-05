El beneficio está destinado a aquellos vecinos de la provincia de Buenos Aires que hayan iniciado el trámite para la adquisición de una propiedad y no hayan contado con los recursos económicos para costear la escritura. En esos casos, el gobierno de la Provincia, a través de la Escribanía General del gobierno bonaerense, convoca a las partes y ofrece una solución gratuita tanto para el comprador como para el vendedor, zanjando así un problema de años.

