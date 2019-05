En la tarde de hoy el diputado Nacional, Daniel Scioli, visitó junto a Federico Achával el Club Argentinos de Del Viso. “Nos alegra recibir a Daniel Scioli, una persona que sabe la importancia que el deporte, la salud y la educación tienen para el desarrollo de un distrito, de una provincia y de un país”, declaró Achával.

Los dirigentes participaron de la entrega de anteojos, en el marco del programa Ver Bien Aprender Mejor y Scioli expresó un fuerte apoyo al trabajo que viene haciendo Achával. “Me alegra ver todo lo que Federico viene haciendo para Pilar, porque demuestra que en sus manos está la posibilidad de que puede haber un camino que no sea el del ajuste, sino el de la inclusión y las oportunidades”. Y remató: “Si hoy que no es Intendente tiene este compromiso con la gente, no me quiero imaginar lo que será cuando logre recuperar el distrito”.

Por su parte, Federico Achával mencionó: “Muchos de los vecinos que están hoy acá son personas que están sufriendo las políticas de ajuste de este gobierno. Antes cuando un niño necesitaba un par de anteojos era el Estado el que estaba ahí para que pudieran tenerlos. Hoy, en cambio, vemos un Estado que se retiró de los barrios, que abandonó a muchas familias que la están pasando mal con una realidad en donde todo aumenta”. Y agregó: “En Pilar lo vemos cada vez que caminamos los barrios y escuchamos a muchos padres y madres que nos dicen que tienen que elegir entre comprar los útiles escolares o un remedio para sus hijos”.

Scioli destacó también que “Es importante ver que Federico le da una respuesta a los vecinos en este momento tan difícil, en donde no sólo los que más necesitan sino también las clases medias empiezan a vivir situaciones de mucha vulerabilidad”. Luego agregó: “Cuando un gobierno hace que un par de anteojos se vuelva inaccesible, no está cuidando algo tan fundamental como la educación y la salud de un niño. Cuando un gobierno deja que los clubes sean castigados por las tarifas, lo único que hace es quitarle a muchos chicos y jóvenes la posibilidad de crecer lejos de la calle”.

Para cerrar Achával dijo: “Hay otro camino, se puede pensar en una Argentina socialmente justa y en un Pilar en donde las políticas públicas lleguen a los barrios y a la gente. Ese es nuestro compromiso y por eso, desde nuestro, decidimos ya empezar a hacerlo”.