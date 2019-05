Con el espectáculo al aire libre denominado “Calle Martinelli” que mostró todas las actividades previstas en la sala de Victoria durante este año, se inició la propuesta en la que participan las Escuelas de Formación Artísticas, el coro, el Ballet Municipal, y artistas sanfernandinos y otros de renombre como Georgina Barbarossa, Germán Kraus, Leonor Benedetto, el ex baterista de Divididos, Jorge Araujo, y Mariano de la Canal, entre otros. “La nueva impronta que nos pidió el intendente Luis Andreotti es integrar a todos los artistas sanfernandinos a un espacio cultural donde mostrar su arte, y poder disfrutar de este magnífico teatro”, dijo Santiago Aparicio, presidente del Concejo Deliberante.

A través de “Calle Martinelli”, un espectáculo montado sobre la calle Ingeniero White de Victoria, en la puerta de la sala homónima, el Municipio de San Fernando presentó la programación teatral para este año, que integra a la Escuela de Formación Artística de Teatro y Comedia Musical, el Coro Municipal, el Ballet de Folklore Municipal, y también a artistas, plásticos y escritores sanfernandinos.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “Los nuevos programas del teatro de todos los fines de semana, los shows artísticos que vendrán, y muchos espectáculos en cartel en la ciudad de Buenos Aires estarán aquí, para que el vecino no tenga que viajar para ver un buen espectáculo. La nueva impronta que nos pidió el Intendente Andreotti es integrar a todos los artistas sanfernandinos a este magnífico teatro donde mostrar su arte”.

“Vimos la presentación del elenco de la Escuela de Formación Artística, de Teatro y de Danza Folklórica formado este año, junto a otros sanfernandinos que mostraron lo que saben hacer. Sacamos el Teatro a la calle para que vengan los vecinos a disfrutarlo, que es lo que queremos, integrando a todos”, concluyó.

Néstor Torchia, director de Cultura y Turismo del Municipio, destacó: “Estamos con el espectáculo ‘Calle Martinelli’ en el que mostramos todas las actividades del año, el coro, el Ballet de Folklore, el elenco del teatro y muchísimos artistas de San Fernando que se acercaron a compartir una tarde mostrándole al vecino todas las actividades que pueden encontrar en el Teatro, que hoy sacamos a la calle en el corazón de Victoria. Realmente, estamos muy contentos por todos los que se han acercado para ver las distintas propuestas de ciclos culturales que ofrece el Municipio, con una cartelera muy variada para todos los gustos y edades a precios totalmente accesibles, e incluso gratis”.

Uno de los responsables del área de Cultura, Rodney Rodríguez Núñez, agregó: “Tendremos todas las ramas del arte, teatro, música, danza, plástica, escritores, con varios ciclos. LA idea es que el vecino encuentre en el Teatro Martinelli su lugar para expresarse y para venir a compartir el arte”. Además, recordó que sigue abierta la inscripción a las Escuelas de Formación Artística en Teatro y Comedia Musical, pudiendo concurrir los vecinos de San Fernando de lunes a viernes de 9 a 18, y la convocatoria abierta para el Coro Municipal. Y también se realizarán nuevas convocatorias para el Elenco Municipal de Danzas de acuerdo a las diferentes puestas y propuestas que se ejecuten.

Entre las figuras que vendrán, como Georgina Barbarossa, Germán Kraus, Leonor Benedetto y Mariano de la Canal, estuvo presente el ex baterista de Divididos, Jorge Araujo, que dijo: “Es un honor para mí, porque conozco la zona y soy vecino. Vivo cerca y he venido seguido a ver gente conocida y amigos. Hace poco hicimos un evento con tres bateristas y ahora me toca presentar un disco, un proyecto nuevo que salió el año pasado, un sexteto con gente de la zona, Maxi Larreta de Tigre, el contrabajista Federico Palmolella, las coristas Pilar Ezcurra y Laura Migliorisi, y el productor y guitarrista César Silva. Y el Teatro Martinelli tiene una acústica buenísima, que es importante para este nuevo proyecto”.

Gaia Rosviar, formadora de los alumnos de la Escuela de Comedia Musical, dijo: “Aquí están alumnos y profesores de las escuelas colaborando con la apertura del año, muy contentos de estar en la sede de nuestra escuela. Tenemos muchas participaciones en cosas que está haciendo el Municipio, y seguimos con nuestra currícula con 10 horas de formación semanal en Canto, Danza, Actuación y Teatro. Los alumnos no sólo continúan, sino que se suman más. Este año tenemos una formación anual, en paralelo a las Escuela de Teatro y otros talleres. Agradezco al Municipio por sostener la formación de los vecinos”.

Majo Turner, de “La Biblioneta”, también participó en el lanzamiento, y contó: “Compartimos con los chicos 1500 libros que tenemos en la combi, y andamos por todo el país leyendo y contando en vivo. Estaremos en el escenario narrando, bailando y cantando en vivo. San Fernando es el lugar donde crecí, por eso me siento feliz de poder compartir la calle con esta propuesta”.

Y María del Carmen Insúa -Salomé Jasam- integrante de los escritores independientes y poetas, dijo: “Los vecinos se acercan con una palabra que nos brindan, y hacemos una narración o un poema. Nos dan la oportunidad de hacer lo que nos gusta y compartirlo con ellos. Nuestro grupo de escritores se reúne aquí en el Teatro, proyectando nuestro trabajo para la comunidad sanfernandina”.