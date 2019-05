El precandidato a intendente por Alternativa Federal, Diego Achilli, exigió hoy que “el jefe comunal instrumente los mecanismos necesarios para garantizar que los vecinos de Tres de Febrero puedan adquirir sin inconvenientes los productos esenciales, ya que recorrimos varios comercios y no pudimos encontrar alimentos a precios accesibles tales como leche, pan o carne”.

