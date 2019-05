En estos tres años, Tres de Febrero construyó el nuevo Centro de Monitoreo 3F COM en Villa Bosch con tecnología de última generación y 946 cámaras de seguridad, que concentra todos los servicios de seguridad, emergencias, servicios públicos y movilidad de la ciudadanía. También se instalaron 11 destacamentos de prevención y control en zonas estratégicas del distrito, se creó un Cuerpo de Agentes de Tránsito, un 0800 de denuncias anónimas y una Oficina de Asistencia a la Víctima con equipo de profesionales en abogacía, psicología y trabajo social para acompañar a víctimas de delitos y a sus familias.

En Loma Hermosa hay 53 cámaras de seguridad en funcionamiento conectadas con el 3F COM (32 de ellas se instalaron en la actual gestión) para vigilar las zonas con más denuncias. Próximamente se sumarán más dispositivos de grabación y videovigilancia en todas las paradas del Metrobus Ruta 8 y domos especiales que detectan especialmente patentes de vehículos con pedido de captura. En los próximos meses Tres de Febrero se sumará al programa “Ojos en Alerta”, para que la comunidad pueda hacer denuncias por WhatsApp de manera directa al 3F COM. “Ya comenzaron las capacitaciones para comerciantes y luego a vecinos y vecinas de cada barrio”, agregó Lucioni.