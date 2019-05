El Subsecretario de Relaciones Municipales presentó su primer libro junto al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.

En un bar de Palermo y poco más de 100 invitados, el subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación, Lucas Delfino presentó en sociedad: “La Revolución de los Municipios”. Con la premisa de volcar en papel todas las experiencias vividas a lo largo de tres años de gestión nació este libro que ya se encuentra disponible en todas las librerías del país.

“La idea nació en el momento en que asumí mi cargo. A fin de 2016, vi que faltaba un libro que sea una síntesis de la experiencia de los intendentes, la academia y la visión del gobierno nacional. Fue un trabajo apasionante pero que requirió mucho tiempo”, dijo Delfino.

En 241 páginas, “La Revolución de los Municipios” recopila entrevistas a referentes como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; los intendentes Horacio “Pechi” Quiroga (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta); y mandatarios bonaerenses como Martiniano Molina (Quilmes). Además, cuenta con un prólogo escrito por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien también participó de la presentación oficial del libro.

“Los gobiernos locales tienen hoy desafíos y responsabilidades que no tenían hace 10 años atrás. No tener un lugar donde se discuten esas políticas tenía que ver también con una concepción de país que nosotros queríamos cambiar y por eso hoy la Subsecretaría de Municipios tiene una entidad que creo no tuvo nunca antes”, expresó Frigerio durante su alocución.

Al Ministro y a Delfino se unieron el intendente de Pinamar, Martín Yeza; el secretario General y de Relaciones Internacionales de la Jefatura de Gobierno, Fernando Straface; Javier Varani y la intendenta de Cerrillos (Salta), Yolanda Vega; quienes también expusieron durante la presentación.

“Muchas veces la gente siente los problemas muy cerca y las soluciones muy lejos, es por eso que creo que los intendentes tienen un rol preponderante en el mapa político y es importante darles el lugar que se merecen. Quería aportar mi granito de arena a la discusión de los gobiernos locales y acá está el resultado. Nunca en la historia se le había dado a los municipios la importancia que merecen”, expresó Delfino al cierre.

El joven funcionario nacional, cercano a la gobernadora María Eugenia Vidal, espera convertirse en octubre en Intendente de Hurlingham, su ciudad natal.