Achával cerró: “Parecería que el Intendente no tuviera en cuenta que cada día que pasa lo que se pone en juego es la seguridad de cientos de alumnos”. Y concluyó: “Por eso, vamos a seguir exigiéndole que acerque soluciones para que los chicos vuelvan a estudiar en escuelas dignas”.

El dirigente del Frente Pilarense volvió a insistir sobre el pedido de Emergencia Educativa, que semanas atrás presentó el bloque junto a las firmas de 4000 vecinos y que el oficialismo no votó: “Las escuelas necesitan soluciones urgentes. Sin embargo, el Intendente rechaza una herramienta a través de la que podría disponer de fondos para atender problemas como estos”. Y remató: “Pero lo más grave es que siga sin escuchar el reclamo de miles de vecinos”.

“Una vez más nos encontramos ante una escuela que sufre la caída de un techo por la falta de mantenimiento. Ese es el abandono del que venimos hablando y que este gobierno quiere tapar con marketing y fotos en las redes sociales”, argumentó. “Hoy es la Secundaria de Astolfi, pero todos los días en las escuelas, alumnos y docentes tienen que lidiar con los riesgos de estudiar en lugares que no están en condiciones”, agregó.

Achával: “Los pilarenses siguen siendo víctimas de un Intendente que no se hace cargo de la educación”