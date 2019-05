Tras la sentencia a 14 años de condena al asesino de Luna Ortiz quien militaba en el Movimiento Evita, la responsable provincial del Frente Mujeres de la organización y dirigente de San Martín Carolina Pedelacq manifestó que “es difícil sentir un sabor a justicia cuando a las pibas de nuestros barrios siguen siendo víctimas de femicidios”.

Familiares, amigos y movimientos populares se movilizaron hacia las puertas del Tribunal N°7 donde se dictó la sentencia por 14 años de prisión a Isais Villareal, a quien suministró drogas, golpeó, abusó y abandonó a Luna Ortiz. Desde el entorno de la joven pujan para que la causa cambie de carátula y sea fijada como “femicidio”.

Luna Ortiz era una joven de la localidad bonaerense de Tigre que salió de su casa para ir a una entrevista y no regresó. La encontraron sin vida al otro día, el 3 de junio de 2017 en la casa de Villareal, quien segun las pericias abuso y golpeo a Luna. Villareal fue condenado por los delitos de “abandono de persona seguido de muerte” y “suministro de estupefacientes a título gratuito”.

Al respecto la referente del Frente Mujeres del Movimiento Evita bonaerense manifestó: “los procesos judiciales no están preparados para atender a los familiares y amigos de víctimas de femicidios: No se tuvo en cuenta que no se cruzaran los testigos de la víctima con los del acusado. El sistema no logra entender lo que significa para las familias atravesar la muerte de su hija y cruzarse con los acusados de asesinarla. La justicia sigue siendo totalmente patriarcal ya que no aborda estas situaciones como debería”.

A su vez destacó el trabajo de las organizaciones sociales y políticas “para lograr un poquito de Justicia” despues de tantas irregularidades y maltrato del Estado que la familia de Luna tuvo que atravesar.

Por último trazó similitudes con otras víctimas donde se replican situaciones como en los casos de Melina Romero y Araceli Fulles. “Eran pibas que disfrutaban del goce y ser joven, en donde muchas veces existe vínculos con el consumo, que siempre se construye desde los medios y la justicia como un factor que hace a la víctima merecer la situación”.