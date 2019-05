Así se expresaron los diputados del Frente Renovador y del Frente Amplio Justicialista ante la ausencia de Cambiemos en la reunión de comisiones conjuntas programada para darle despacho final a la Ley de Extinción de Dominio de la provincia de Buenos Aires.

“Estaba acordado que hoy iba a salir el despacho y no nos han avisado que no venían, evidentemente, a Cambiemos no le importa la extinción de dominio y sólo piensan en las elecciones”, aseguró el presidente del bloque del Frente Renovador, Rubén Eslaiman tras caerse la reunión por falta de quórum.

La Cámara de Diputados bonaerense buscaba avanzar con el proyecto para habilitar el mecanismo de extinción de dominio por el cual el Estado puede incautar bienes adquiridos mediante delitos o hechos de corrupción a través de la vía judicial. La semana pasada hubo acuerdo de asesores y hoy debía cerrarse el despacho conjunto con los diputados.

Sin embargo, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, de Reforma Política y Estado, y de Legislación General no tuvo quórum y sólo contó con la presencia de los diputados Rubén Eslaiman, Ramiro Gutiérrez y Pablo Garate, del Frente Renovador; y Rocío Giaccone y Alejandra Martínez, del Frente Amplio Justicialista.

“Es una falta total de compromiso, no sabemos si son vagos o a qué están jugando. Si es una interna del oficialismo o no les interesa que rescatemos los bienes de los corruptos, de los narcotraficantes”, fustigó Rubén Eslaiman.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Reforma Política, Pablo Garate, destacó: “Es una mala noticia para la sociedad, lamentablemente, porque cuando había un consenso para ir de frente contra el narcotráfico y la corrupción algunos van de frente en los medios de comunicación y en la tarea legislativa no”.

En sintonía, la presidenta de Legislación General, Rocío Giaccone, destacó: “Cambiemos tiene que dejar de gobernar en clave electoral y tiene que ponerse a trabajar. Sabemos lo que necesitan los bonaerenses, leyes como éstas y por eso estamos trabajando. Hay una decisión política de ir a fondo con la extinción de dominio, obviamente vamos a insistir fuertemente para que esto se vuelva a debatir”.

Por último, el autor del proyecto, Ramiro Gutiérrez, se lamentó: “Es un paso atrás para los bonaerenses que no se haya tratado la ley que permite sacarle los bienes a los delincuentes, el Frente Renovador como autor de ese proyecto va a seguir intentándolo aunque Cambiemos hoy haya faltado a la cita. Era un día donde teníamos que decidir si quitarle los bienes a los delincuentes iba a ser una política de Estado y Cambiemos no vino a trabajar”.