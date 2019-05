Matías, vecino de la zona, sostuvo: “Es impresionante el cambio que han hecho en esta plaza. Si comparamos como estaba antes es un verdadero lujo. Me parece muy bien el tótem de seguridad que pusieron, no conocía esta modalidad para solicitar ayuda al Centro de Operaciones Tigre”. Marisa, agradeció la gestión del intendente Zamora, y comentó: “No tengo palabras para describir lo que siento. Es un orgullo tener este espacio para traer a los chicos y pasar un día agradable con la familia”.

Respecto de la plaza, el jefe comunal dijo: “Celebramos esta nueva presentación para que los vecinos disfruten. Mucha gente no tiene otro lugar para ir que no sean estas plazas y por eso nos enorgullece brindarles este espacio”.