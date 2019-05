Y Alicia Mankian concluyó: “Vine a ver a mi nuera Jimena que desfiló por primera vez. Es una tremenda emoción al ver a tanta gente que da la vida por nosotros, que a veces no sabemos valorar. Ver todo esto es muy emocionante y les doy las gracias. El padre de Jimena es bombero desde hace muchos años, y tengo una sobrina que es cadete. Toda la familia está en Bomberos, que es un orgullo nacional”.

Una miembro del flamante Cuerpo Femenino, Camila Morales, expresó: “Es un orgullo poder formar parte en este nuevo aniversario. Me llena el corazón de amor, porque estuvimos todo un año preparándonos y afrontando desafíos a nivel personal como grupal, y poder llegar todas juntas y unidas es un gran orgullo. Ser bombera es pensar más en el otro que en uno. Siempre queremos dar más y estar donde la comunidad sanfernandina nos necesite”.

En tanto, el jefe del cuerpo de Bomberos, el oficial auxiliar Fernando Albanesi, destacó: “Esto es sentimiento puro. San Fernando está cubierto gracias a un puñado de hombres que tiene ganas y solidaridad para ayudar al resto. Cuando todos corren hacia afuera, nosotros corremos hacia adentro, que es la diferencia que hacemos en la sociedad. Día a día tratamos de ser más profesionales, con recursos que salen de la buena administración de esta gestión municipal, si no, sería imposible comprar material y equipos, y el profesionalismo en cuanto a la capacitación constante. Esta fue una jornada emocionante para muchos de nosotros, porque nos acompañan nuestros familiares y las mujeres del Cuerpo Femenino que son uno más del grupo. La experiencia resultó fantástica”.