También se avanzó con obras de hormigonado en las intersecciones de Rodríguez Peña y Los Incas, y en Segunda Rivadavia y Rojas. En referencia a los trabajos realizados, el Iintendente Ramiro Tagliaferro aseguró: “Las obras en Morón no paran. Con el plan de bacheo estamos mejorando calles de todos los barrios y esto beneficia el día a día de los vecinos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com