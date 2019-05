El peso vale menos y la gente se la tiene que ingeniar para poner un plato de comida sobre la mesa a diario. “Nuestros vecinos nos van marcando el rumbo. Por eso lanzamos los talleres y cursos intensivos. No hacemos oídos sordos a lo que pasa en nuestra comunidad. Nos conocemos entre todos. Lo cual ya está dando frutos”.

Los cursos que encara el Equipo Social que conduce Inés Ricci tienen la finalidad de promover el emprendedurismo en el distrito. “Queremos vecinos capacitados para que encaren su trabajo particular. No sobra el empleo. Las malas decisiones del gobierno a nivel nacional provocaron que desaparezcan las “changas” y los indepedientes monotributistas, teniendo en cuenta que hoy pocos gozan de un salario en blanco”, consideró la edil.