Estuvieron presentes en la jornada, los secretarios de Protección Ciudadana, Hugo Giuffré; y de Gobierno, Luis Freitas; concejales; ex miembros de bomberos y vecinos.

Uno de los protagonistas de la emotiva jornada fue el presidente de la institución, Luis Forcado, quien a sus 99 años aportó gran parte de su vida a los Bomberos. “Este festejo me ha sorprendido, estoy en esta institución desde el año 56, soy el único ex presidente vivo todavía. El Intendente comparte este momento con los Bomberos, nos acompaña siempre y con ayuda económicas también”, dijo.

En este sentido, expresó: “Nos pone muy contentos en el día del aniversario del cuartel poder estar presentes y agradecer al pueblo de San Fernando que hoy a través de su aporte podemos mantener los bomberos como se merecen, una institución solidaria con el pueblo, que cuando va a apagar un incendio no le pregunta qué religión tiene, que partido político tiene. Es el reconocimiento a todos los bomberos que arriesgaron su vida por un servicio a la gente”.