El Centro de Monitoreo de Lanús, en tanto, reúne a las áreas locales de Seguridad, Defensa Civil y SAME con el objetivo de optimizar el servicio de atención a la comunidad en materia de hechos delictivos y emergencias médicas.

El SAME es un servicio gratuito de atención médica de urgencias y emergencias, tanto individuales como colectivas.

También asistió a la recorrida el director del SAME de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti.

Además, participaron los conductores de ambulancias Diego Quarone, Mario Molinari, que trabaja en el SAME desde hace 36 años; y Paola Garbalena, primera mujer chofer del sistema.

Ellos fueron los médicos Juan Carchini, pediatra, emergentólogo y jefe del Departamento de Desastres del SAME; y Federico Etchenique, un cardiólogo quien desde hace diez años coordina a los encargados del Protocolo Triage del sistema.

Los empleados con quienes dialogó el presidente pertenecen al SAME de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia, donde el servicio tiene presencia en un centenar de intendencias a partir de una iniciativa que puso en marcha la gobernadora Vidal hace tres años.

El presidente Mauricio Macri subrayó la importancia de fortalecer la cultura del trabajo en la Argentina, al recorrer esta mañana las instalaciones del Centro de Monitoreo del partido bonaerense de Lanús, donde saludó a un grupo de empleados que se desempeñan en el SAME.

En el Día del Trabajador, el presidente Macri saludó a empleados del SAME en el partido de Lanús