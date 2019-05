“Después de tantos años pueden ver materializado algo con lo que siempre soñaron. A mí, a nivel personal, me da muchísima satisfacción. Es una de las cosas más lindas que se sienten como intendente, el poder realizar hechos concretos de sueños y anhelos que tenían los vecinos, quienes con mucho esfuerzo pagan el impuesto y ven que de una vez por todas que ese tributo está reflejado en obras. Sabemos que nos quedan cosas por hacer pero no mentimos, planificamos y de acuerdo a eso vamos avanzando. Siempre nos hemos manejado así y de esa forma lo vamos a seguir haciendo”, finalizó el intendente.

El jefe comunal caminó las cuadras sobre las que se está trabajando, acercando un nuevo beneficio a las familias. “Nos permite conectar a los vecinos a los cuales todavía no les ha llegado el pavimento, para que les quede más cerca el acceso, y que sea una salida principal para cualquiera de las dos localidades. Genera una alternativa más, acompañando los accesos preexistentes. Pudimos charlar con las familias quienes ven que más allá de la difícil situación económica que hay en el país, las obras no dejan de seguir adelante, con mucha planificación y un equipo de trabajo detrás”, afirmó Nardini.