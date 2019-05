Respecto del proyecto, Kraus señaló: “Este lugar es una maravilla. Hay muy pocos teatros que tengan esta virtud, no sólo por el confort del espectador, sino también por el cuidado hacia los actores, el sonido, la iluminación y la seguridad. Se nota mucho cariño y respeto por el público y para nosotros los actores”. Y agregó: “Agradezco la invitación a Julio. Como actor es muy importante que pasen estas cosas, abrir un lugar así en este momento es gratificante, significa otro lugar de trabajo, lo cual es muy valioso”.

“Para nosotros es un honor recibirlo a Germán, un actor con larga trayectoria en el país. Estamos contentos de poder mostrarle este sueño que próximamente será una realidad, pero también escuchamos su opinión, para que desde su experiencia nos diga si lo estamos haciendo bien, si vamos por el camino correcto”, señaló el jefe comunal. Además, añadió: “Queremos que Benavídez se transforme en un foco de la cultura; apostamos por otro lugar que no es el centro de Tigre y eso tiene que ver con darle a todo el municipio lugares de calidad para el disfrute de todos los vecinos”.