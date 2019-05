El concejal de José C. Paz y subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, Ezequiel Pazos, realizó una recorrida por el operativo nacional y provincial “El Estado en tu barrio” que se lleva a cabo en la plaza del Barrio La Paz, junto al senador provincial Gabino Tapia. Ambos dialogaron con vecinos que estaban realizando sus trámites de manera gratuita.

