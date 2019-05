Vendedores callejeros de Caseros denuncian la persecución del gobierno municipal. Reclaman además que les hicieron gastar dinero en inscripciones con la promesa de renovarles permisos y ahora los funcionarios municipales no cumplen con lo prometido.

Algunos vendedores comentan que llevan más de una década en la misma zona. Otros son más recientes, producto de la falta de empleo. Todos hacen el mismo reclamo al gobierno municipal, que los dejen seguir trabajando como hasta ahora porque no tienen otra fuente de ingreso.

Gustavo, uno de los más antiguos, es quien lleva la voz de este grupo que, indican ellos, no tiene una organización sindical que los represente. El vendedor explicaba que “los vecinos y comerciantes de la zona ya nos conocen desde hace mucho. Saben que no somos competencia desleal porque nos fijamos bien de no vender nada que tengan los negocios de acá. Hace años que estamos, inclusive con Valenzuela y nunca tuvimos problemas. No entiendo por qué ahora nos echan. No sé qué quiere que hagamos si no podemos trabajar”.

“Nos dijeron que para seguir trabajando debíamos anotarnos en el monotributo, lo hicimos y ahora que perdimos tiempo y plata para cumplir lo que nos pidieron, nos dicen que no pueden hacer nada, que no podemos trabajar más” afirmó el trabajador ambulante.

El último lunes, organizaciones sociales de la CTEP marcharon a la Municipalidad y por el centro de Caseros en apoyo a los vendedores ambulantes. “Son trabajadores de la economía popular, de los muchos que tienen empleos no formales pero que igual generan ingresos, son parte de la sociedad y merecen que se respeten sus derecho como trabajadores” explicaba un referente social. Durante la movilización la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Tres de Febrero también repitió su reclamo al intendente Diego Valenzuela para que genere empleo local y asigne a las cooperativas populares una parte de las licitaciones para dar trabajo a los desocupados.

Mauro Corbera, referente nacional de Pueblo Unido (CTEP) nos decía durante la marcha que “el mal que viene haciendo Mauricio Macri a nivel nacional, en Tres de febrero se agudiza y profundiza de la mano de Valenzuela; sin buscar ninguna respuesta para las empresas o PyMEs locales, mucho menos el interés de ayudar a cooperativas barriales a generar trabajo genuino. Sólo llevaron adelante aumentos brutales en los impuestos municipales sin entender la crisis económica que está atravesando el país; sin ninguna sensibilidad humana, lo único que hacen es perseguir y amenazar a los vendedores ambulantes con quitarles lo poco que tienen para vender”.