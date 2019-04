Debido al paro general, en el día de hoy no habrá recolección de residuos nocturna. El servicio se...

“Este es uno de los objetivos que me motiva para poder superar nuestra desigualdad, esta provincia dual y llena de asimetrías que por un lado evidencia una sociedad con acceso ilimitado a las nuevas tecnologías de información y por otro lado un Chaco con ciudadanos sumidos en la pobreza y acceso restringido a servicios esenciales”, señaló el candidato.

“Son tiempos turbulentos en el mundo, con crisis permanentes, los gobiernos y candidatos deben prepararse para enfrentarlas. Hay estrategias comunicacionales para cada momento, por eso la capacitación no es sólo necesaria: es vital”,añadió.