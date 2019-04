En el marco del Día del Trabajador, que se conmemora el 1 de mayo, organizaciones sindicales, movimientos sociales y referentes de la política pilarense se unieron para expresarse en contra del ajuste de Cambiemos y construir un proyecto peronista local que recupere el municipio.

Más de 20 organizaciones presentaron un documento conjunto en el que expusieron: “Un Estado ausente en políticas públicas y humanas, deja al trabajador frente a una realidad de abandono y miseria”. Además, señalaron: “El Ejecutivo Municipal, a cargo de Nicolás Ducoté, es un fiel y aplicado exponente de las políticas nacionales y provinciales de Cambiemos”. Y lo ejemplificaron diciendo: “Un parque industrial en crisis, con despidos constantes, suspensiones, fábricas cerradas o en emergencias”, y agregando que “es muy alarmante ver cómo cada día un comercio debe cerrar las persianas, dejando más trabajadores en la calle”.

En ese marco, Federico Achával, que encabezó el acto, mencionó que “Estamos acá para decirle a este gobierno basta de mentiras, de anuncios de marketing, de falsas promesas. Basta de jugar con la ilusión y los sueños de millones de argentinos. Basta de generar un modelo que excluye, que deja a la gente sin trabajo, que ajusta, que le saca la plata del bolsillo y después juega con una lista de precios “esenciales””, dijo Achával ante los presentes. Y continuó: “Este gobierno rompió todo. En menos de 4 años se llevó lo que tanto había costado conseguir. Desordenaron las vidas de miles de ciudadanos y ciudadanas, y quieren hacernos creer que ese es el único camino”.

“Cambiemos le quitó la dignidad a nuestros trabajadores. Le destruyó los proyectos a nuestros comercios. Le dio la espalda a nuestra producción nacional, llevando a cientos de industrias y Pymes del país y de Pilar a cerrar sus puertas”, señaló.

Y refiriéndose a la situación local, dijo: “En Pilar basta caminar por alguno de los centros urbanos de nuestras localidades para ver el daño que Ducote generó. Porque el Intendente, al igual que Macri, rompió también todo en nuestro distrito. Locales vacíos, que hace meses tienen colgado el cartel de “Alquiler”; comercios que cierran porque no pueden pagar una cuenta de luz o de gas y calles vacías”.

Luego agregó: “Nuestro Parque Industrial fue ejemplo para todo el país no por ser una fuente de trabajo, como debería, sino por la cantidad de industrias que en el último tiempo tuvieron que cerrar, dejando a cientos de personas en la calle; o suspendieron a sus empleados para achicar gastos”.

El dirigente del Frente Pilarense fue contundente: “No nos vamos a resignar a que la noticia de que más trabajadores se quedan en la calle o más chicos no tienen para comer, sea una realidad de todos los días. No vamos a dejar que Cambiemos siga destruyendo lo que con tanto esfuerzo construimos. Porque no es así como entendemos que se levanta un distrito, mucho menos un país”.

Por ultimo, concluyó: “En octubre Pilar va a volver a ser un municipio que gobierne por y para los trabajadores, que haga crecer a sus comercios y a sus industrias; porque ahí está la fuerza que va a sacar adelante a nuestro distrito”.

Participó del acto Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes y referente de la Juventud Sindical quien dijo que “A todos nos gustaría celebrar este día hablando de conquistas, de mejoras; pero desgraciadamente nada de eso está pasando y estamos enfrentando un modelo que ajusta y maltrata a la clase trabajadora. Pero estamos acá haciendo lo que mejor sabemos hacer los trabajadores, que es resistir el ajuste y el neoliberalismo. Y sabemos que es un candidato peronista la persona indicada para liderar eso, y esa persona es Federico Achaval. No es casualidad que hoy estemos todos sentados en esta mesa apoyando a quien mejor va a conducir los destinos de nuestro distrito”.

Además desde la UOCRA, sindicato de peso que también adhirió al documento, Andrés Rodríguez, en representación de Sebastián Di Fiore declaró: “Como gremio nos debemos a los trabajadores y hoy, lamentablemente, el gran problema que escuchamos entre nuestra gente es la falta de trabajo. Nuestra tarea es velar por sus derechos y estamos convencidos de que el camino para hacerlo es de la mano de Federico”.

También estuvieron presentes los concejales del Frente Pilarense, Santiago Laurent, Paula González, Maximiliano Voss, Silvio Rodríguez, Juan Pablo Roldán; la presidenta del PJ de Pilar, Lizzie Wanger y los sindicatos de Aeronavegantes, Trabajadores de la Carne, APOPS ANSES, UOCRA, Asociación Obrera Textil, Asociación de Trabajadores de las Telecomunicaciones, CICOP, CTA Pilar, CNCT, FETIA, Federación Nacional de Cartoneros, Federación Argentina de Trabajadores de Aguas, Gaseosas y Afines (FATAGA), La Bancaria, La Fraternidad, Movimiento de Unidad Popular (MUP), Movimiento Social de la CTA de los Trabajadores, Movimiento Popular la Dignidad, Mujeres Peronista Bonaerenses (Mu.Pe.Bo), Suteba, Sindicato del Vidrio, Sindicato de Trabajadores Petiseros (SITRAPE), Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), Sindicato Unido de Trabajadores de PAMI (SUTEPA), Unión Ferroviaria, UOM Seccional Vicente López, UOM Seccional San Miguel.