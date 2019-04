Debido al paro general, en el día de hoy no habrá recolección de residuos nocturna. El servicio se...

Debido al paro general convocado para mañana y posteriormente el Día del Trabajador, la Comuna informa cómo se prestarán ciertos servicios en los próximos dos días. Mañana se prestaran servicios esenciales y el Palacio Municipal estará abierto, el Sistema de Salud brindará guardias en distintos puntos. No habrá atención al público el 1 de mayo.