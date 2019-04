El ex ministro de la Producción bonaerense, Carlos Brown, criticó por igual al kirchnerismo y al macrismo,...

Disimulando un poco, la ‘mamá chorra’ no tuvo reparos en hacerse de lo ajeno delante de su hija. De un zarpazo se robó un casco y a paso raudo y veloz, abandonó el lugar dejando atrás a la pequeña.