En sintonía, Hugo Moyano llamó a generar un gran frente de unidad para “terminar con este Gobierno”. “Cada vez que el presidente anuncia algo, aumenta el dólar, el riesgo país; sinceramente creo que tenemos que terminar con esto porque el pueblo argentino no se merece tener un gobierno que lo desprestigie tanto”, afirmó.

“Acá está en riesgo la patria, los argentinos, estamos en riesgo todos” sostuvo García apuntando al gobierno de Mauricio Macri. “El enemigo no es un compañero peronista, sino el que está en la Casa Rosada”, agregó, de cara a la unidad del movimiento justicialista.