“Esto es utilizar la tecnología que ya está al alcance del usuario y que tiene todo el día en la mano. Me parece que esta es la clave del sistema, y nos sumamos para poder dar respuesta a esa prevención oportuna antes de que se convierta en un delito”, reflexionó el jefe comunal de Coronel Rosales.

A través de este programa los vecinos se pueden comunicar de forma directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM), para alertar sobre emergencias o hechos de inseguridad. Al utilizar WhatsApp, permite otros recursos que no tienen los llamados telefónicos, como audios, fotos, videos e incluso la propia ubicación, convirtiendo al celular en un botón antipánico.