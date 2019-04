El ex ministro de la Producción bonaerense, Carlos Brown, criticó por igual al kirchnerismo y al macrismo, mientras destacó el armado de Alternativa Federal con Roberto Lavagna a la cabeza. Pocas chances presidenciales para Sergio Massa, desde su perspectiva.

“Siempre habrá salida -a las crisis-, con altibajos, mejores o peores momentos, pero el país no se detiene”, sostuvo el ex diputado nacional, quien sí consideró que se vive un presente confuso y una incógnita de “cómo van a encararse los distintos problemas” que aquejan a la Nación.

“No recuerdo en años de elecciones generales que ya entrados en mayo no se sepa quiénes son los candidatos presidenciales”, exclamó Brown, lo que suma incertidumbre al país porque “el gobierno juega al miedo, y (el kirchnerismo) juega a la revancha”.

“Hay mucha confusión en el electorado”, afirma el dirigente peronista, quien dijo ya tener “muy en claro quién debería ser el candidato de Alternativa Federal”, en referencia a Roberto Lavagna, y consideró que las encuestas son claras al respecto de la poca intensión de voto de Sergio Massa.

En ese sentido, deslizó la posibilidad de la fórmula Lavagna – Pichetto, senador con quien viene trabajando desde hace un tiempo.

Para analizar el panorama debe estar en claro si “¿Macri es el candidato, o está el plan Vidal?; ¿Cristina decididamente es candidata, o hace una jugada diferente?; ¿Y quién es el candidato de Alternativa Federal?”.

Brown fue muy crítico, como ya lo viene siendo incluso desde su pertenencia a Cambiemos, con las decisiones del equipo económico del gobierno. Al respecto dijo que la presión impositiva, la presión financiera, la inflación y la caída del consumo “conforman un círculo de negatividad que genera pérdida de empleos, crecimiento de la pobreza, caída de sectores productivos, y mucha bronca en el campo, que a los costos de fletes, tasas municipales e impuestos provinciales” se le suman mayores retenciones que provocan “rentabilidad negativa” que se agrava aún más “con la caída del consumo interno”.

El referente dijo que el gobierno “armó un combo increíble, en menos de un año, y no se dan cuenta que esto termina con su fracaso electoral y la destrucción del sistema productivo y laboral”.

Ante la posibilidad de la vuelta del kirchnerismo, Brown entiende que “si bien el gobierno no pega una, si volvemos para atrás y no recordamos lo que fueron los 12 años K, basta con comprar el libro que Cristina ha escrito, con declaraciones antidemocráticas, egocentristas y esquizofrénicas”.

“Decir que entregar los atributos del poder de acuerdo a las normas constitucionales significa una rendición, deja en claro que si llegara a volver, no la sacas salvo que incendies la fortaleza”, exclamó.

“La variante hoy es Alternativa Federal, con candidatos razonables, pero tenemos el gran desafío de lograrlo con un tiempo corto porque armar una estructura política nacional no es un tema simple”, comentó en el cierre.