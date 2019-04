No sacar la basura ayudará a que esta medida provoque un menor impacto negativo ambiental y de salubridad para todos los vecinos de San Isidro.

El gobierno de San Isidro pide no sacar la basura hasta el martes por la noche