Debido al paro general, en el día de hoy no habrá recolección de residuos nocturna. El servicio se...

Respecto a la recolección de residuos, el lunes 29 no habrá servicio por la noche. En tanto el martes 30 no habrá prestación diurna, pero luego se retomará por la noche; y el miércoles 1 funcionará el servicio completo de forma habitual.