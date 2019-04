Debido al paro general, en el día de hoy no habrá recolección de residuos nocturna. El servicio se...

El miércoles 1 de mayo no habrá servicio en La Lucila y Florida Oeste, por lo que se recomienda guardar sus reciclables hasta el miércoles 8.

El miércoles 1 de mayo no habrá barrido diurno, pero si recolección de montículos en Florida Este. Habrá recolección nocturna.

El martes 30 no habrá servicios diurnos de barrido ni montículos. Si habrá recolección nocturna.

El lunes 29 no habrá recolección nocturna.

El Municipio de Vicente López informa a los vecinos el cronograma de recolección de basura y barrido para este lunes, martes y miércoles, con el fin de no generar inconvenientes en la vía pública a consecuencia del paro convocado por las centrales obreras.