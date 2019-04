“En el transcurso de los 90 años de esta institución, se ha podido aportar a la sociedad de una riqueza no sólo intelectual y de aprendizaje, sino también de compromiso humano con la comunidad de Tigre. Agradecemos la presencia del intendente Julio Zamora y su mensaje de apoyo a las instituciones educativas, que fue muy enriquecedor para todos”, expresó Roxana Francisco, directora de las escuelas vicentinas.

This site is protected by wp-copyrightpro.com