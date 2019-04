Álvarez Rodríguez opinó que Cambiemos vino “a hacer una tarea muy clara, hambrear y generar un país sin derechos”, y que “lo están haciendo con precisión quirúrgica”. “Nosotros no nos resignamos y vamos a cambiar el rumbo a partir de octubre, fijando otras prioridades. Nuestro objetivo es garantizar el buen vivir para todo el pueblo argentino”, afirmó. “La unidad es la herramienta para lograr, porque para transformar la realidad tenemos que llegar al gobierno. Para eso tenemos que estar juntos todos los que estamos dentro del campo nacional y popular y sentimos parecido, sin mezquindades y resolviendo las diferencias que tengamos. Todos coincidimos en que nuestros adversarios son Macri y Vidal”, añadió.

Luego, también en diálogo con SMnoticias, la diputada nacional consideró que “la figura de Evita siempre tiene valor para nosotros, pero hoy cobra fuerza más que nunca”. “Ante esta situación económica tan desesperante en la que nos sumergió el gobierno de Cambiemos, Evita es una inspiración para no bajar los brazos y reforzar la lucha y el compromiso con los que menos tienen, y para trabajar para construir una Argentina con igualdad de oportunidades para todos”, indicó. Para ella, “este año, o se va por un camino de país para unos poco, o se opta por un camino que incluya a todos”.

Para ella, frente a las políticas del gobierno de Cambiemos, la figura de Evita cobra valor. “Tenemos que ser sensibles frente a la situación que estamos pasando, y no cualquier mujer siente eso. Por ejemplo, hoy tenemos una gobernadora que está destruyendo a la Provincia”, lanzó, y sentenció: “No nos tenemos que olvidar que María Eugenia Vidal es lo mismo que Mauricio Macri”.