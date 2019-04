Se trata de un total de 10 cuadras de las calles Murguiondo, Alejandro Sirio y Baroni. La obra integral une diferentes vías de acceso del barrio El Cruce. El intendente de Malvinas Argentinas compartió la tarde con los vecinos.

El intendente Leo Nardini dejó inaugurada una serie de pavimentos en la localidad de Los Polvorines. El trabajo comprende un total de 10 cuadras hormigonadas y una obra hidráulica de 490 metros lineales. Los vecinos se acercaron para compartir su alegría con el jefe comunal de Malvinas Argentinas.

Nardini caminó por las calles pavimentadas y dijo: “Hoy tuvimos sensaciones encontradas, ver esta obra realizada y sentir que los vecinos estaban desesperanzados, que ya no creían en la política y que pensaban que todos somos lo mismo. Yo les había dicho que me tengan paciencia. Estamos en un momento de crisis y así y todo no dejamos de hacer. Venimos con la promesa cumplida, con una realidad diferente, con dignificar al vecino a través de la obra pública. Y lo que falta, vamos seguir haciéndolo”.

En ese sentido, el funcionario amplió: “Tenemos conciencia, no decimos que está todo hecho, no salimos a prometer nada que no podamos cumplir y tenemos un equipo que siempre va para delante. Seguimos trabajando con los tres polideportivos; seguimos con las conexiones troncales; con la obra del centro de monitoreo, que nos va a dar la posibilidad de poder ampliar la red de cámaras con tendido de fibra óptica; y seguimos con el Corredor Seguí para generar más actividades saludables”.

En esta oportunidad, las calles pavimentadas en el barrio El Cruce son Baroni, entre José Verdi y Dante Alighieri; Alejandro Sirio, entre Baroni y Dardo Rocha; y Prudencio Murguiondo, entre Mozart y Velázquez. De esta manera, se generan conexiones entre distintas troncales de la zona con salida a las Rutas 8 y 197.

En un clima festivo, los vecinos prepararon chocolatada y torta fritas. Nardini agradeció por el afecto y dijo que “es el reconocimiento, la buena energía y el cariño lo que nos empuja todos los días a seguir trabajando para que Malvinas esté más linda, para que nuestro distrito siga creciendo”.