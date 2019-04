El dirigente radical Jorge ‘Cacho’ Novillo, analizó la situación económica nacional y su afectación en lo local. “Toda gestión necesita política, y al intendente Diego Valenzuela eso le falta”, afirmó.

En el gobierno “hay un giro de timón, se dieron cuenta que hacía falta el radicalismo, porque la incertidumbre es política más que económica”, sostuvo el referente de Tres de Febrero.

“Hay que neutralizar esta movida de incertidumbre con política, no hay otra salida”, agregó el radical, quien entiende que “para el futuro es necesario un gran acuerdo nacional” que trascienda a los partidos que componen Cambiemos.

Frente a las elecciones de este año, será necesario “un acuerdo programático” entre el Pro, la UCR, y la Coalición Cívica, para “establecer las políticas que se quieran llevar adelante”.

“El radicalismo tiene políticos con experiencia para asumir todos los cargos en todos los estamentos”, aseguró.

Para Novillo, la situación no se acerca a la crisis del 2001, “donde no había dólares para respaldar a los pesos de la convertibilidad”. “Hoy hay una contención social muy amplia, y la gente puede estar tranquila con sus depósitos en el banco”, agregó.

De todos modos la grave situación de la economía afecta no solo a la gente, sino también a los Municipios, y al respecto el dirigente de la UCR consideró que no tanto en comunas del interior bonaerense “por ser núcleos más chicos, pero el conurbano es muy complejo y tiene mucho más reflejo de la situación nacional”.

“A los intendentes del Gran Buenos Aires los golpea la situación”, indicó Jorge Novillo, quien en lo local consideró que “si nos manejamos por gestión, Diego Valenzuela no debería tener ningún problema en reelegir, pero toda gestión necesita política, y al intendente eso le falta”.