Para finalizar, Leo Nardini comentó: “Se trata de ir generando sinergia entre las diferentes áreas del Estado municipal para generar avances. Hablando con un vecino, que vive hace diez años por la zona, me marcaba algunos puntos de algunas críticas que él tenía. Y eso es positivo, porque ve que se está haciendo, que es un Estado presente, y que el diálogo es necesario para poder seguir avanzando”.

